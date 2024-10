Sale preventa en cines de Morelia para My Hero Academia: Ahora Es Tu Turno

La reseña de Cinemex sobre la cinta es esta:

“¡Ahora es tu turno!" Esas fueron las palabras que All Might, Símbolo de la Paz, soltó después de derrotar a All For One, Símbolo del Mal. Puede que All Might ya no sea el héroe número uno de una sociedad donde la mayoría de la población tiene un Don con superpoderes, pero Deku y sus compañeros de clase del Curso de Héroes en la Escuela Secundaria UA están decididos a seguir adelante con su voluntad e ideales como héroes. Era la primavera del segundo año de Deku en UA cuando estalló una batalla total entre héroes y villanos. Deku se enfrentó a un abrumadoramente poderoso Tomura Shigaraki y los dos se enfrentaron violentamente, con tanto los héroes como los villanos sufriendo graves daños. Desde entonces, la batalla se detuvo temporalmente con la retirada de Shigaraki, pero el momento de su próximo enfrentamiento se acerca cada segundo. Japón está devastado por la batalla total cuando un hombre misterioso aparece de repente. Se presenta como el que reemplazará a All Might, convirtiéndose en el nuevo Símbolo. Proclama "¡Ahora es mi turno!", ¡pero resulta ser Dark Might! A pesar de parecerse a All Might en apariencia, los ideales de Dark Might no podrían ser más diferentes. Desata su Don para sus propios deseos, creando una fortaleza masiva que comienza a absorber a la población una tras otra. Entre el grupo que acompaña a Dark Might se encuentra Anna, una joven con un Don desconocido que está siendo atacada por un individuo estoico con atuendo de mayordomo. Aunque esta persona, Giulio, la llama "Señorita Anna", parece estar tras su vida. ¿Cuál podría ser su conexión con Dark Might? ¿Podrán Deku, Bakugo, Todoroki y el resto de la Clase 1-A de la UA proteger el mundo poniendo fin a Dark Might, el nuevo Símbolo y sus deseos? Deben enfrentarse a Dark Might y la oscura organización criminal bajo su control, la Familia Gollini. “¡Ahora nos toca a nosotros!”.

También te dejamos el trailer; ¡allá nos vemos!