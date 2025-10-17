Sala casi vacía recibe a Jared Leto en proyección de ‘Tron: Ares’ en San Francisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una sala de cine casi vacía fue el escenario que recibió a Jared Leto durante una función sorpresa de Tron: Ares en San Francisco, California, donde el actor buscaba convivir con los fans de la saga. Sin embargo, el momento se volvió viral por un motivo inesperado: apenas había público.

El video del incidente circula en redes sociales, donde se observa a Leto entrar al recinto entre gritos de algunos asistentes, mientras otros asientos permanecen completamente vacíos. El gesto, aunque bien intencionado, terminó evidenciando el difícil momento que atraviesa la cinta.