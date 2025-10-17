Sala casi vacía recibe a Jared Leto en proyección de ‘Tron: Ares’ en San Francisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una sala de cine casi vacía fue el escenario que recibió a Jared Leto durante una función sorpresa de Tron: Ares en San Francisco, California, donde el actor buscaba convivir con los fans de la saga. Sin embargo, el momento se volvió viral por un motivo inesperado: apenas había público.
El video del incidente circula en redes sociales, donde se observa a Leto entrar al recinto entre gritos de algunos asistentes, mientras otros asientos permanecen completamente vacíos. El gesto, aunque bien intencionado, terminó evidenciando el difícil momento que atraviesa la cinta.
Tron: Ares, tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción de Disney, ha tenido un arranque decepcionante en taquilla. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película recaudó solo 33 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana, frente a un presupuesto estimado en 180 millones.
Este pobre desempeño, sumado a críticas tibias y al bajo interés del público, ha llevado a Disney a considerar seriamente la cancelación de futuras entregas de la saga. A pesar de su ambiciosa propuesta visual y temática, Tron: Ares no ha logrado conectar con la audiencia ni en salas ni en redes.
BCT