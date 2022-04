“Salí quebrada”; le pagan 4 mil pesos, pero eran colombianos (21 MXN)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cantante mexicana fue estafada, ya que le pagaron 4 mil pesos por cantar, pero eran colombianos, lo que serían unos 21 pesos mexicanos.

Ruby Estephania compartió en sus redes sociales la historia que le pasó en la que lamenta que unos colombianos se hayan aprovechado de que no sabía cuánto era el tipo de cambio.

"Miren lo que gané por cantar en la playa 🎤", se lee en la descripción del video en la que muestra los 4 mil pesos colombianos que le pagaron.

“Oigan, ¿qué creen?, recientemente estuve cantando aquí en Mazatlán, Sinaloa, y me dieron 4 mil pesos para seguir cantando más canciones, entonces yo estaba tan emocionada que seguí cantando, cantando y cantando”, dijo.

Y siguió: “Yo me quedé en esa mesa hasta que, miren me dieron estos billetes de 2 mil pesos, que son colombianos (...) cuando terminé de cantar, haciendo cuentas y todo, descubro que el colombiano no es igualmente que el peso, ya sabíamos, pero no sabía que era una diferencia tan drástica. Entonces, en total fueron 4 mil pesos colombianos, pero en México sólo fueron 24 pesos”.

En los comentarios hubo quienes reprobaron el engaño que hacen algunos extranjeros con su moneda, como en este caso los de Colombia.

"Vi la noticia y me parece muy triste hacer eso yo creo que la mayoría de los colombianos sentimos vergüenza por esa actitud😢 ánimos y muchos éxitos 🙌🙌🙌", se leyó.