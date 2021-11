Sabrina Sabrok aconseja a Tristán en su incursión en el cine para adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La modelo y actriz argentina Sabrina Sabrok expresó su apoyo a Tristán Othon, hijo del cantante Yahír, quien hace poco reveló que le gustaría incursionar en el cine para adultos.

Sabrina Sabrok, quien también se dedica al cine pornográfico, le mandó un mensaje al joven de 23 años, que radica en hacer lo que a él le haga feliz, para después no arrepentirse.

La modelo habló para el programa Chisme no Like "El mensaje que le daría es que no le pida permiso a su papá, si ya es mayor de edad y no depende económicamente de él (...). Que siga haciendo sus cosas, lo tiene que hacer porque es lo que le gusta y si no el día de mañana se va arrepentir", dijo.

Cabe recordar que a principios de este mes, el hijo de Yahir declaró que quería dedicarse a la industria del cine triple equis.

Sabrina Sabrok además dijo que con el trabajo que ella tiene ha logrado estabilidad económica y apoyó al joven Tristán en tomar esa carrera junto a su pareja, el cantante Axxl Mart.