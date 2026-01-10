¡Sí, un perro ganó el Astra! Indy es premiado por su papel en ‘Good Boy’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2026 de los Premios Astra quedará registrada como un momento inédito en la historia del cine. Indy, un perro actor, fue reconocido con el galardón a Mejor Actuación en una película de terror o suspenso por su papel protagónico en Good Boy, cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su entrenador y propietario.

La nominación de Indy ya había generado conversación desde su anuncio, al tratarse de la primera vez que un animal competía en esta categoría. Good Boy, estrenada en 2025, propone una historia narrada desde la perspectiva de un perro que intenta proteger a su humano de presencias sobrenaturales, un enfoque poco convencional dentro del género.

Durante la ceremonia, un video difundido por los organizadores mostró a Leonberg junto a Indy mientras agradecía el premio. El director destacó que este galardón no solo celebra la actuación del perro, sino también la apertura del cine de terror a propuestas distintas, centradas en la originalidad, reinvención y en una audiencia ávida de nuevas experiencias.