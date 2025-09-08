¡Sí! Debby Ryan y Josh Dun anuncian que serán papás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Debby Ryan y el baterista Josh Dun, integrante del dúo musical Twenty One Pilots, revelaron a través de una publicación en Instagram que están esperando a su primer hijo, después de seis años de matrimonio.
En la publicación compartieron cinco fotografías donde ya se nota el crecimiento del vientre de la actriz. En una de las imágenes, se ve a Josh Dun colocando sus manos sobre la barriga de Debby, en un gesto que ha enternecido a sus seguidores.
Otra de las postales muestra una ecografía con el bebé y el ritmo de sus latidos. La pareja acompañó la publicación con el mensaje: “Dun&dun +one”.
Debby Ryan, recordada por su participación en series de Disney Channel como Jessie, y Josh Dun, baterista de una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los últimos años, han mantenido su vida privada con bajo perfil. Sin embargo, este anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitación y cariño.
BCT