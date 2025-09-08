¡Sí! Debby Ryan y Josh Dun anuncian que serán papás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Debby Ryan y el baterista Josh Dun, integrante del dúo musical Twenty One Pilots, revelaron a través de una publicación en Instagram que están esperando a su primer hijo, después de seis años de matrimonio.

En la publicación compartieron cinco fotografías donde ya se nota el crecimiento del vientre de la actriz. En una de las imágenes, se ve a Josh Dun colocando sus manos sobre la barriga de Debby, en un gesto que ha enternecido a sus seguidores.