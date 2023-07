Ryan Gosling dice no conocer a Martha Higareda

Cabe recordar que Martha Higareda contó en el programa de Yordi Rosado, hace unos meses, que estando en Los Ángeles Ryan Gosling evitó que Martha cayera al sostenerla en sus brazos.

La actriz dijo que fue a cenar con una amiga a un restaurante, en ese lugar se encontraba Gosling tocando, pues practicaba para la película La La Landa, en un momento dado Martha se paró al baño y al pasar cerca del actor, tropezó y estuvo a punto de caer pero la habilidad del actor salió a flote y la sostuvo.

Esta anécdota se viralizó pues varios tomaron a la actriz por mentirosa y no creyeron en su historia.

Ahora que el actor dijo no conocerla, probablemente tiene razón y no ubique el nombre de la también protagonista de Amarte Duele, pero ello no quiere decir que la situación en el restaurante no haya ocurrido.

AC