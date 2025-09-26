Rumor: Kpop Demon Hunters podría ser la gran colaboración de Halloween en Fortnite

La unión entre Epic Games y Netflix aún no ha sido confirmada oficialmente, pero la expectativa es alta, ya que Kpop Demon Hunters se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma este 2025.

De confirmarse, los personajes principales de la cinta —Rumi, Mira y Zoey— podrían llegar como atuendos jugables, acompañados de cosméticos inspirados en la historia y estética de la producción.

El evento Fortnitemares se celebra cada octubre y es uno de los más esperados por la comunidad gracias a sus colaboraciones temáticas de Halloween.

BCT