Rumor: Kpop Demon Hunters podría ser la gran colaboración de Halloween en Fortnite

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo apunta a que la colaboración principal de Fortnitemares 2025 será con Kpop Demon Hunters, de acuerdo con el reconocido filtrador HYPEX.
En su cuenta oficial de X, HYPEX aseguró que “Kpop Demon Hunters es la gran colaboración de Halloween. No será solo skins, está cargado de contenido”, lo que hace pensar en emotes, accesorios y posiblemente un modo de juego especial.
La unión entre Epic Games y Netflix aún no ha sido confirmada oficialmente, pero la expectativa es alta, ya que Kpop Demon Hunters se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma este 2025.
De confirmarse, los personajes principales de la cinta —Rumi, Mira y Zoey— podrían llegar como atuendos jugables, acompañados de cosméticos inspirados en la historia y estética de la producción.
El evento Fortnitemares se celebra cada octubre y es uno de los más esperados por la comunidad gracias a sus colaboraciones temáticas de Halloween.
