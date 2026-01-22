Rumbo al Oscar 2026; estas son todas las películas nominadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de dos meses de la 98ª edición de los Premios de la Academia, la expectación llegó a su punto más alto.
La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, y títulos como Sinners, One Battle After Another y Frankenstein se perfilan como los grandes protagonistas de la temporada, acumulando múltiples nominaciones en las categorías principales.
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actor
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Mejor director
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet
Mejor película extranjera
Brazil, The Secret Agent
France, It Was Just an Accident
Norway, Sentimental Value
Spain, Sirât
Tunisia, The Voice of Hind Rajab
Mejor canción original
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Golden” – KPop Demon Hunters
“I Lied to You” – Sinners
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
“Train Dreams” – Train Dreams
Mejor composición original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Mejor mezcla de sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Mejor corto Live-Action
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Mejor cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor corto documental
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
Mejor edición
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejores efectos visuales
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor peluquería y maquillaje
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Mejor guion original
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Mejor película animada
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Sinners – 16
One Battle After Another – 13
Frankenstein – 9
Marty Supreme – 9
Sentimental Value – 9
Hamnet – 8
Bugonia – 4
F1 – 4
The Secret Agent – 4
Train Dreams – 4
Avatar: Fire & Ash – 2
KPop Demon Hunters – 2
