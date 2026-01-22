Entretenimiento

Rumbo al Oscar 2026; estas son todas las películas nominadas

Sinners encabeza la lista con 16 nominaciones
One Battle After Another suma 13 menciones, incluyendo Mejor Película
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de dos meses de la 98ª edición de los Premios de la Academia, la expectación llegó a su punto más alto.

La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, y títulos como Sinners, One Battle After Another y Frankenstein se perfilan como los grandes protagonistas de la temporada, acumulando múltiples nominaciones en las categorías principales.

Nominados a los Oscars 2026: Lista completa

Mejor película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • The Secret Agent

  • Sentimental Value

  • Sinners

  • Train Dreams

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, Hamnet

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson, Song Sung Blue

  • Renate Reinsve, Sentimental Value

  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning, Sentimental Value

  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

  • Amy Madigan, Weapons

  • Wunmi Mosaku, Sinners

  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actor

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

  • Ethan Hawke, Blue Moon

  • Michael B. Jordan, Sinners

  • Wagner Moura, The Secret Agent

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro, One Battle After Another

  • Jacob Elordi, Frankenstein

  • Delroy Lindo, Sinners

  • Sean Penn, One Battle After Another

  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

  • Ryan Coogler, Sinners

  • Josh Safdie, Marty Supreme

  • Joachim Trier, Sentimental Value

  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película extranjera

  • Brazil, The Secret Agent

  • France, It Was Just an Accident

  • Norway, Sentimental Value

  • Spain, Sirât

  • Tunisia, The Voice of Hind Rajab

Mejor canción original

  • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless

  • “Golden” – KPop Demon Hunters

  • “I Lied to You” – Sinners

  • “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

  • “Train Dreams” – Train Dreams

Mejor composición original

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Mejor mezcla de sonido

  • F1

  • Frankenstein

  • One Battle After Another

  • Sinners

  • Sirât

Mejor corto Live-Action

  • “Butcher’s Stain”

  • “A Friend of Dorothy”

  • “Jane Austen’s Period Drama”

  • “The Singers”

  • “Two People Exchanging Saliva”

Mejor cinematografía

  • Frankenstein

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sinners

  • Train Dreams

Mejor documental

  • The Alabama Solution

  • Come See Me in the Good Light

  • Cutting Through Rocks

  • Mr. Nobody Against Putin

  • The Perfect Neighbor

Mejor corto documental

  • “All the Empty Rooms”

  • “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

  • “Children No More: Were and Are Gone”

  • “The Devil Is Busy”

  • “Perfectly a Strangeness”

Mejor edición

  • F1

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sentimental Value

  • Sinners

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire and Ash

  • F1

  • Jurassic World Rebirth

  • The Lost Bus

  • Sinners

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fire and Ash

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Sinners

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sinners

Mejor peluquería y maquillaje

  • Frankenstein

  • Kokuho

  • Sinners

  • The Smashing Machine

  • The Ugly Stepsister

Mejor guion adaptado

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Train Dreams

Mejor guion original

  • Blue Moon

  • It Was Just an Accident

  • Marty Supreme

  • Sentimental Value

  • Sinners

Mejor película animada

  • Arco

  • Elio

  • KPop Demon Hunters

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

Mejor corto animado

  • Butterfly

  • Forevergreen

  • The Girl Who Cried Pearls

  • Retirement Plan

  • The Three Sisters

Mejor Casting

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • The Secret Agent

  • Sinners

Películas con más nominaciones

  • Sinners – 16

  • One Battle After Another – 13

  • Frankenstein – 9

  • Marty Supreme – 9

  • Sentimental Value – 9

  • Hamnet – 8

  • Bugonia – 4

  • F1 – 4

  • The Secret Agent – 4

  • Train Dreams – 4

  • Avatar: Fire & Ash – 2

  • KPop Demon Hunters – 2

