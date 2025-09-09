Rosalía, protagonista de la campaña más audaz de Calvin Klein

La marca describió la propuesta visual como una fusión de “sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista”. La colección de ropa interior femenina ya está disponible a través de CalvinKlein.com.

Rosalía presenta fragmentos de “De Madrugá”, una pista inédita que forma parte de El Mal Querer Tour, como parte de su campaña para Calvin Klein. La cantante española se une así a las filas de celebridades que han representado a la firma, como Bad Bunny, Kendall Jenner y Jeremy Allen White.