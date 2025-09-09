Rosalía, protagonista de la campaña más audaz de Calvin Klein

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rosalía es la nueva imagen de la campaña otoño 2025 de Calvin Klein, lanzada este martes 9 de septiembre, en la que también presenta su canción inédita “DE MADRUGÁ”.
En las imágenes, capturadas por la reconocida fotógrafa Carlijn Jacobs, la cantante aparece en una bañera, luciendo lencería de algodón con el tradicional elástico de la marca, y acompañada por una serpiente albina.
La marca describió la propuesta visual como una fusión de “sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista”. La colección de ropa interior femenina ya está disponible a través de CalvinKlein.com.
Rosalía presenta fragmentos de “De Madrugá”, una pista inédita que forma parte de El Mal Querer Tour, como parte de su campaña para Calvin Klein. La cantante española se une así a las filas de celebridades que han representado a la firma, como Bad Bunny, Kendall Jenner y Jeremy Allen White.
BCT