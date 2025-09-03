Romance, acción y K-pop dominan el Top 10 de Netflix en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las preferencias del público mexicano en Netflix reflejan un mosaico de géneros que van desde el romance juvenil surcoreano hasta epopeyas históricas y clásicos del cine. En el listado más reciente de la plataforma, destacan producciones asiáticas, historias de superación y narrativas cargadas de nostalgia.

Entre las cintas más vistas se encuentra “Los desenredos del amor”, una comedia romántica ambientada en la Corea de los años noventa que combina la nostalgia estudiantil con temas de amistad y autoaceptación. La película sigue a Park Se-ri, una adolescente que busca transformar su imagen para conquistar al chico más popular de la escuela, hasta que un misterioso estudiante recién llegado altera sus planes.

El fenómeno del K-pop también conquistó el ranking con títulos de ficción y musicales que combinan acción sobrenatural y entretenimiento interactivo, lo que refleja el creciente interés del público mexicano por la cultura surcoreana.

Junto a estas producciones, figuran títulos de gran impacto internacional como “La mujer rey”, que narra la lucha de un ejército femenino en el Reino de Dahomey, y el clásico “El indomable Will Hunting”, que vuelve a colocarse en la lista gracias a su poderosa historia sobre el talento, la amistad y las decisiones de vida.

Otras cintas que han despertado conversación en México incluyen el documental “Número desconocido: Falsa identidad en el instituto”, el drama “Un hombre abandonado”, y filmes de acción como “El Hombre del Norte”, además de la producción mexicana “Chicuarotes”, que se mantiene vigente por su retrato de realidades urbanas.

El Top 10 en Netflix México confirma que el público busca tanto novedades internacionales como clásicos consolidados, con un claro interés por narrativas que combinan emociones intensas, temas sociales y propuestas culturales diversas.

agm