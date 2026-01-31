Rock y regional se unen: The Warning y Carín León estrenan canción

Esta colaboración representa una de las apuestas más innovadoras en la música mexicana reciente, al fusionar el poder del rock alternativo con las raíces del regional. La combinación de estilos entre The Warning y Carín León ha sido recibida con entusiasmo por seguidores de ambos artistas, quienes celebran esta unión inesperada pero poderosa.

The Warning es una banda de rock originaria de Monterrey, Nuevo León, integrada por las hermanas Daniela, Alejandra y Paulina Villarreal. Con una sólida trayectoria internacional, se han presentado en escenarios como Wacken Open Air (Alemania), Pol’and’Rock (Polonia), Rock am Ring, y recintos emblemáticos de México como el Auditorio Nacional, Pepsi Center, Arena Monterrey y el Teatro Diana.

El grupo se ha consolidado como una de las propuestas más relevantes del rock contemporáneo liderado por mujeres en América Latina.

Por su parte, Carín León se ha posicionado como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano en los últimos años, reconocido por su versatilidad vocal, letras emocionales y presencia en festivales internacionales. Esta colaboración con The Warning refuerza su perfil como artista dispuesto a cruzar géneros y romper barreras musicales.

Con Love To Be Loved, The Warning y Carín León apuestan por una propuesta sonora distinta, que promete conectar con una audiencia diversa y consolidar aún más su presencia dentro y fuera de México.

BCT