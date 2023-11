Roberto Palazuelos muestra cómo quedó su casa de Acapulco tras "Otis"

Asimismo, declaró que las estructuras no se rompieron, pues una montaña cercana detuvo parte del impacto.

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido, no se me rompió nada de mis estructuras. Yo creo que me protegió la montaña”.

En este sentido, en sus redes sociales dedicó algunas palabras, en las que recordó la tragedia del 2005 en Cancún, que dejó también severas afectaciones:

"La tragedia de Acapulco ha sido muy fuerte,no es la primera vez que me toca estar en una situación así,en 2005 me toco quedar atrapado en Wilma en la ciudad de Cancún con mi hijo de un año fue una cosa terrible y lo peor vino después sin agua sin luz. Sin comida,sin aeropuerto ni carreteras y yo con mi bebe y esposa, por eso hoy entiendo lo que viven mis paisanos y me solidarizo con ellos 🇲🇽 sin embargo quiero decirles que después de eso Cancún nació más fuerte y bonito que nunca la gente se unió y con mucho trabajo se levanto,vamos a hacer lo mismo con Acapulco 💥 remodelarlo con Materiales más resistentes y mejorarlo con esta experiencia. Hoy mi casa en Acapulco está destrozada y la de miles de Acapulqueños pero vamos a trabajar muy duro para revertir esto y quiero agradecer por aquí a toda la gente que manda tantas cosas y tanto amor, no es fácil una situación así #acapulco no está solo y muchos lo amamos de corazón ❤️" (sic).

