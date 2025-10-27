¿Robert Pattinson lanza EP? Se filtra listado de temas inéditos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor británico Robert Pattinson, conocido por sus papeles protagónicos en Crepúsculo y The Batman, estaría por retomar su faceta musical, una pasión que pocos conocen pero que ha estado presente desde los inicios de su carrera.
Luego de varios años de silencio en este ámbito, rumores recientes apuntan a que Pattinson estaría trabajando en un EP con siete canciones originales. La información surge tras el registro de dichas obras ante la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés), lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.
Aunque Pattinson se ha enfocado mayormente en la actuación, los fans recordarán que ya había mostrado su talento vocal en el soundtrack de Twilight (Crepúsculo), donde participó con temas como “Let Me Sign” y “Never Think”, ambos destacados por su tono melancólico y voz rasposa.
Ahora, las especulaciones apuntan a que el actor regresó al estudio para grabar temas inéditos que podrían lanzarse en plataformas digitales próximamente. Aunque no hay una fecha oficial de estreno, el hecho de que las canciones estén registradas sugiere que el proyecto va en serio.
Las siete canciones que ya figuran en el registro de ASCAP bajo su nombre como compositor y artista son:
“Bent Out That Midnight Day”
“Best Friend”
“Fascinate”
“Fell Off”
“Green Light”
“Waiting on Me”
“Witness”
Aunque aún no se han dado a conocer avances oficiales ni declaraciones por parte del actor, se espera que estas piezas conserven ese estilo íntimo y crudo que caracteriza su voz, una que muchos consideran subestimada.
BCT