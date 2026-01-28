Rob Schneider se divorcia de la mexicana Patricia Azarcoya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Rob Schneider y su esposa, la actriz y productora mexicana Patricia Azarcoya, se habrían separado tras más de 20 años de relación y 15 años de matrimonio, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Según documentos legales obtenidos por TMZ, Patricia Azarcoya —identificada legalmente como Patricia Schneider— habría solicitado el divorcio el pasado 8 de diciembre, al acudir a la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, para iniciar el proceso legal.

En la documentación presentada se señala que el matrimonio estaría “irremediablemente roto”, sin posibilidad de reconciliación. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que habrían motivado la decisión.

El proceso también incluiría disposiciones relacionadas con la custodia y manutención de sus hijas, así como una orden para asistir a un programa de educación e información para padres. Reportes indican que ambas partes tendrían la intención de firmar un acuerdo por escrito para definir estos temas.