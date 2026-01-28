Rob Schneider se divorcia de la mexicana Patricia Azarcoya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Rob Schneider y su esposa, la actriz y productora mexicana Patricia Azarcoya, se habrían separado tras más de 20 años de relación y 15 años de matrimonio, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.
Según documentos legales obtenidos por TMZ, Patricia Azarcoya —identificada legalmente como Patricia Schneider— habría solicitado el divorcio el pasado 8 de diciembre, al acudir a la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, para iniciar el proceso legal.
En la documentación presentada se señala que el matrimonio estaría “irremediablemente roto”, sin posibilidad de reconciliación. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que habrían motivado la decisión.
El proceso también incluiría disposiciones relacionadas con la custodia y manutención de sus hijas, así como una orden para asistir a un programa de educación e información para padres. Reportes indican que ambas partes tendrían la intención de firmar un acuerdo por escrito para definir estos temas.
Asimismo, Patricia Azarcoya habría solicitado al tribunal que los documentos se mantuvieran de forma confidencial, petición que habría sido aceptada el pasado 21 de enero. Aunque Rob Schneider no habría respondido formalmente a la demanda, sí confirmó haber recibido la notificación.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.
Rob Schneider y Patricia Azarcoya se conocieron durante un proyecto televisivo y mantuvieron su relación fuera del foco mediático durante varios años. Posteriormente contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Beverly Hills, consolidando una relación que fue considerada estable dentro de la industria del entretenimiento.
Parte de su vida en pareja fue compartida con el público a través de la serie de Netflix “Real Rob”, una comedia inspirada en su historia personal, en la que Azarcoya participó como productora y escritora.
La pareja tiene dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10. Este sería el tercer divorcio de Rob Schneider, quien además es padre de la cantante Elle King, fruto de su relación con la actriz London King.
mrh