Rob Reiner y su esposa son hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; su hijo, el sospechoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida el pasado domingo en su residencia en Brentwood, un exclusivo vecindario de Los Ángeles, California.

De acuerdo con medios internacionales, los cuerpos fueron encontrados por un familiar en el interior de la vivienda. Las autoridades de Los Ángeles confirmaron que el caso está siendo investigado como homicidio, luego de que ambos presentaran heridas consistentes con arma blanca.