Rob Reiner y su esposa son hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; su hijo, el sospechoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida el pasado domingo en su residencia en Brentwood, un exclusivo vecindario de Los Ángeles, California.
De acuerdo con medios internacionales, los cuerpos fueron encontrados por un familiar en el interior de la vivienda. Las autoridades de Los Ángeles confirmaron que el caso está siendo investigado como homicidio, luego de que ambos presentaran heridas consistentes con arma blanca.
Rob Reiner, de 78 años de edad, fue uno de los directores y productores más influyentes del cine contemporáneo. Entre sus obras más reconocidas se encuentran When Harry Met Sally..., Misery, Stand by Me y A Few Good Men. Además, fue cofundador de Castle Rock Entertainment, una de las productoras más importantes de las décadas recientes.
Hasta el momento, la policía no ha confirmado arrestos, pero se reporta que su hijo Nick Reiner ha sido interrogado como parte del proceso de investigación.
rmr