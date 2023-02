Rihanna está embarazada de su segundo bebé, confirman

Vestida de rojo, la cantante de Umbrella hizo su show en plataformas flotantes y acompañada de decenas de bailares que dieron un espectáculo por cerca de 14 minutos en el State Farm Stadium.

La barbadense abrió su participación con "Bitch better have my money", momento desde el que dejó entrever su embarazo con ligeros guiños.

Hubo ocasiones en que tocaba delicadamente su vientre, así como dejando abierta la cremallera de su atuendo.