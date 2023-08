Rihanna da a luz a su segundo bebé

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La cantante Rihanna tuvo a su segundo bebé, tanto ella como su pareja, el rapero A$AP Rocky, están felices, así lo han señalado medios internacionales.

Una fuente cercana a la pareja confirmó al sitio Media Take Out, que la intérprete de "Umbrella" dio a luz a una niña; aunque no dijo la fecha exacta de nacimiento, pues los famosos lo mantuvieron en privado para evitar a la prensa.