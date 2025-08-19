Ricky Martin hará historia como primer Latin Icon en los MTV VMAs 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin hará historia el próximo 7 de septiembre al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award, un nuevo reconocimiento de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025, que celebra a los talentos latinos que han transformado la música y la cultura pop a nivel global.

La ceremonia se llevará a cabo en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, y será transmitida en México a partir de las 6:00 p.m. a través de MTV, Pluto TV y Paramount+.

Este nuevo galardón reconoce las más de cuatro décadas de trayectoria del intérprete de Livin’ la Vida Loca, quien ha vendido más de 70 millones de discos y cosechado más de 180 premios, entre ellos Grammy, Billboard y reconocimientos por su labor humanitaria.

No es la primera vez que Ricky Martin marca un hito en esta premiación: en 1999, su presentación de Livin’ la Vida Loca lo convirtió en el primer artista latino masculino en ganar el premio a Mejor Video Pop, coronándose como el máximo ganador de la noche con cinco estatuillas.

Además del reconocimiento, el artista ofrecerá una actuación en vivo durante la gala. Aunque los detalles aún no se han revelado, se espera que haga un recorrido musical por los éxitos que lo llevaron a conquistar los escenarios del mundo.