Ricky Martin hará historia como primer Latin Icon en los MTV VMAs 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin hará historia el próximo 7 de septiembre al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award, un nuevo reconocimiento de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025, que celebra a los talentos latinos que han transformado la música y la cultura pop a nivel global.
La ceremonia se llevará a cabo en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, y será transmitida en México a partir de las 6:00 p.m. a través de MTV, Pluto TV y Paramount+.
Este nuevo galardón reconoce las más de cuatro décadas de trayectoria del intérprete de Livin’ la Vida Loca, quien ha vendido más de 70 millones de discos y cosechado más de 180 premios, entre ellos Grammy, Billboard y reconocimientos por su labor humanitaria.
No es la primera vez que Ricky Martin marca un hito en esta premiación: en 1999, su presentación de Livin’ la Vida Loca lo convirtió en el primer artista latino masculino en ganar el premio a Mejor Video Pop, coronándose como el máximo ganador de la noche con cinco estatuillas.
Además del reconocimiento, el artista ofrecerá una actuación en vivo durante la gala. Aunque los detalles aún no se han revelado, se espera que haga un recorrido musical por los éxitos que lo llevaron a conquistar los escenarios del mundo.
En esta edición, también se presentarán figuras como Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin con DJ Snake, Sabrina Carpenter y Sombr. Entre los momentos esperados destaca el estreno en vivo de Zun Zun por J Balvin, Justin Quiles y Lenny Tavárez, así como Noventa junto a DJ Snake.
En cuanto a las nominaciones, Lady Gaga lidera con 12 candidaturas, seguida de Bruno Mars (11), Kendrick Lamar (10), Sabrina Carpenter y Rosé (8), y Ariana Grande y The Weeknd (7).
Otro galardonado especial de la noche será Busta Rhymes, quien recibirá el Rock the Bells Visionary Award por su impacto cultural y legado musical.
Con este reconocimiento, Ricky Martin reafirma su lugar como pionero de la música latina, siendo uno de los artistas que abrió camino a figuras como Shakira, Bad Bunny y Karol G, quienes hoy dominan la escena global.
