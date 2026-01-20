Revive las tres visitas de BTS a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BTS ha dejado huella en México en múltiples ocasiones, consolidando su legado y la pasión de sus fanáticos conocidos como ARMY.
La primera visita de los ídolos surcoreanos fue el 30 de octubre de 2014, durante el festival Music Bank, donde compartieron escenario con grupos como EXO, BAP, Girl’s Day, Infinite y la solista Ailee. Su presentación en la Arena Ciudad de México sorprendió a miles de asistentes con un show lleno de energía y talento.
Casi un año después, México volvió a recibir a BTS durante la gira The Red Bullet. El 29 de julio de 2015, la banda se presentó en el Pabellón Oeste, interpretando éxitos como “I Need You” y “Danger”. Y hasta ese momento, fue la única visita de BTS a la región como parte de un tour global.
Para 2017, la popularidad del grupo había crecido exponencialmente. Como parte del line-up de la KCON 2017, BTS regresó a la Arena Ciudad de México, donde Jimin, Jungkook, V, Suga, RM, J-Hope y Jin interpretaron temas icónicos como “Blood Sweat & Tears” y “Not Today”, recibiendo una ovación masiva de sus fans.
Cada visita de BTS ha marcado un momento en la historia musical de México, consolidando el vínculo entre la banda y sus seguidores mexicanos.
RPO