Revive las tres visitas de BTS a México

BTS ha dejado huella en México en múltiples ocasiones, consolidando su legado y la pasión de sus fanáticos conocidos como ARMY.

La primera visita de los ídolos surcoreanos fue el 30 de octubre de 2014, durante el festival Music Bank, donde compartieron escenario con grupos como EXO, BAP, Girl’s Day, Infinite y la solista Ailee. Su presentación en la Arena Ciudad de México sorprendió a miles de asistentes con un show lleno de energía y talento.