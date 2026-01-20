Entretenimiento

Revive las tres visitas de BTS a México

La primera visita fue en el festival Music Bank del 2014, la segunda fue con su gira The Red Bullet en el 2015 y la última vez fue en el KCON 2017
La historia de BTS en México muestra el crecimiento de su popularidad
La historia de BTS en México muestra el crecimiento de su popularidadFB: BTS (방탄소년단)
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- BTS ha dejado huella en México en múltiples ocasiones, consolidando su legado y la pasión de sus fanáticos conocidos como ARMY.

La primera visita de los ídolos surcoreanos fue el 30 de octubre de 2014, durante el festival Music Bank, donde compartieron escenario con grupos como EXO, BAP, Girl’s Day, Infinite y la solista Ailee. Su presentación en la Arena Ciudad de México sorprendió a miles de asistentes con un show lleno de energía y talento.

Casi un año después, México volvió a recibir a BTS durante la gira The Red Bullet. El 29 de julio de 2015, la banda se presentó en el Pabellón Oeste, interpretando éxitos como “I Need You” y “Danger”. Y hasta ese momento, fue la única visita de BTS a la región como parte de un tour global.

Para 2017, la popularidad del grupo había crecido exponencialmente. Como parte del line-up de la KCON 2017, BTS regresó a la Arena Ciudad de México, donde Jimin, Jungkook, V, Suga, RM, J-Hope y Jin interpretaron temas icónicos como “Blood Sweat & Tears” y “Not Today”, recibiendo una ovación masiva de sus fans.

El año pasado, J-Hope regresó a la capital mexicana con su gira como solista “Hope on the Stage”, desatando la euforia de la ARMY con dos fechas completamente llenas en el Palacio de los Deportes los días 22 y 23 de marzo.

Cada visita de BTS ha marcado un momento en la historia musical de México, consolidando el vínculo entre la banda y sus seguidores mexicanos.

Te puede interesar:
VIRAL: fan de BTS pide milagro en la Basílica para conseguir boletos para sus conciertos
La historia de BTS en México muestra el crecimiento de su popularidad

RPO

BTS
conciertos México

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com