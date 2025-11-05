¡Revive el amor más gótico! El Cadáver de la Novia regresa a cines este diciembre

En una aldea victoriana, Víctor Van Dort, un joven tímido y nervioso, está a punto de casarse con Victoria Everglot, en un matrimonio arreglado que podría beneficiar a ambas familias. Mientras practica sus votos en el bosque, accidentalmente se compromete con Emily, una misteriosa novia muerta que lo arrastra al mundo de los muertos creyendo que finalmente ha encontrado el amor.

Atrapado entre dos mundos —y dos mujeres—, Víctor deberá enfrentarse a decisiones difíciles sobre el amor verdadero, la libertad y el destino, en una historia llena de música, humor oscuro y la inconfundible estética gótica de Tim Burton.

Este filme cuenta con las voces originales de Johnny Depp y Helena Bonham Carter, y fue nominado al Oscar como Mejor Película Animada en su año de estreno.

🕯️ Sabías que…? | El Cadáver de la Novia

🖤 1. Fue la primera película animada en stop-motion filmada con cámaras digitales.

Utilizaron cámaras Canon EOS-1D Mark II, lo que revolucionó la producción cuadro por cuadro con mayor precisión visual.

🎵 2. Danny Elfman no solo compuso la música, también prestó su voz.

El reconocido compositor interpretó a Bonejangles, el esqueleto cantante del inframundo.

📖 3. La historia está basada en una antigua leyenda rusa.

El guion toma inspiración de un relato del siglo XIX donde un hombre, sin querer, se casa con una mujer muerta al practicar su propuesta de matrimonio.

🎬 4. Fue nominada al Óscar como Mejor Película Animada.

En 2006, compitió con cintas como Wallace & Gromit y El Castillo Vagabundo.

💔 5. Aunque es una historia de amor, también trata temas como el libre albedrío, la traición y la redención.

Emily, la novia cadáver, termina liberando a Víctor por amor, en un acto que sigue conmoviendo a fans 20 años después.

🎭 6. El contraste visual es una metáfora poderosa.

El “mundo de los vivos” es gris y sombrío, mientras que el “mundo de los muertos” está lleno de color, música y libertad.

