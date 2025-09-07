Revive Crepúsculo completo: maratón gratis en YouTube por una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de la saga Crepúsculo tendrán la oportunidad de revivir la historia completa de Bella Swan y Edward Cullen, a partir de este domingo 7 de septiembre inicia un evento especial de streaming gratuito con las cinco películas de la franquicia, disponible exclusivamente en el canal oficial de YouTube de Crepúsculo.

La transmisión maratónica abarcará del 7 al 14 de septiembre, presentando de forma consecutiva todas las entregas basadas en las novelas de Stephenie Meyer.

En el marco del 20 aniversario del debut literario de Crepúsculo, YouTube anunció que transmitirá por una semana las cinco películas de la saga completa, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen.