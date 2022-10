¡Revisa! Usuarios reportan cierre masivo de cuentas en Instagram este lunes

De acuerdo a los usuarios de Instagram la suspensión de cuentas ha sido masiva: "Los mensajes no llegan y de paso los mensajes que me mandan no me aparecen", "Me acaba de pasar lo mismo, no cumple con los requisitos y ya hice todo lo que me decían y la pantalla se quedó en blanco", "No puedo iniciar sesión resulta que está bloqueada mi cuenta wtf".

El portal especializado Downdetector informó de las fallas, las cuales, dijo, comenzaron desde 6:40 horas y aumentan conforme pasan los minutos.