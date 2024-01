Revendedor de Costco va sobre las pizzas y le llueven críticas por el precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ya conocido revendedor de las redes sociales generó polémica al anunciar su nuevo negocio que será revender pizzas pero ya no será de Costco, sino de la cadena Little Caesars, las criticas llegaron no por su “emprendimiento” sino por el precio.

Por medio de su cuenta de TikTok, “Jesús a mi estilo”, quien fue tendencia a principios de año cuando ofrecía Roscas de Reyes y que al final no pudo vender, no se da por vencido y seguirá vendiendo productos comestibles de grandes cadenas comerciales.