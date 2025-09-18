Revelan video del robo a casa de “El Costeño”, presuntamente planeado por su ex

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un video difundido por el periodista Gustavo Adolfo Infante exhibe el momento exacto en que presuntos cómplices de la expareja sentimental de Javier Carranza “El Costeño” sustraen pertenencias de la casa del comediante.

De acuerdo a la grabación presentada en el programa de Infante, se observa a la mujer sacando bolsas con objetos del domicilio y cargándolos en varios vehículos.

El material también muestra cómo otros individuos colaboran para introducir lo sustraído en una camioneta.

El periodista señaló que la mujer, identificada como sobrecargo de una aerolínea, habría planeado el atraco durante meses, aprovechando la cercanía con el comediante.

Aseguró que la acción se organizó con detalle e incluso la calificó como un caso de “crimen organizado” por la participación de al menos tres automóviles.

La empleada doméstica de la vivienda ya había advertido que desde días antes la mujer retiraba objetos de forma paulatina, lo que describió como un “robo hormiga”.