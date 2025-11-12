Revelan tráiler oficial de Super Mario Galaxy: La Película

El avance muestra a Mario, Luigi, Peach y otros personajes viajando por galaxias y mundos estelares, retomando elementos clásicos del videojuego Super Mario Galaxy lanzado originalmente para Wii. Además, introduce por primera vez en este universo cinematográfico a Rosalina, quien será interpretada por Brie Larson, así como a Bowser Jr., con la voz de Benny Safdie.

La película será nuevamente dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel, equipo creativo que regresa tras el éxito de la primera entrega. La producción corre a cargo de Chris Meledandri, de Illumination, y Shigeru Miyamoto, de Nintendo, mientras que la música estará a cargo del compositor Brian Tyler.

Super Mario Galaxy: La Película está programada para estrenarse en 2026 en salas de cine. Aún no se confirma su fecha de estreno en México ni detalles del doblaje latino, aunque se espera que su lanzamiento internacional ocurra en fechas similares.