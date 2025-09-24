Revelan tráiler final de Wicked: For Good [Video]
Morelia, Michoacán (MiMorellia.com).- Este miércoles fue revelado el tráiler final de Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la exitosa adaptación cinematográfica del musical Wicked. La película, protagonizada por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, llegará a las salas de cine el próximo 21 de noviembre.
El avance muestra un tono más oscuro y emocional que su antecesora, con escenas de confrontación directa entre las protagonistas. Se puede ver a Elphaba enfrentarse a Glinda, en medio de tensiones políticas y sociales que dividen al mundo de Oz. Además, se escuchan fragmentos de las canciones icónicas “No Good Deed” y “Thank Goodness”, que destacan los conflictos internos de los personajes.
Entre las novedades, aparece por primera vez Dorothy junto con el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, en una narrativa que entrelaza la historia de El Mago de Oz. El tráiler también insinúa que el tornado que lleva a Dorothy a Oz podría haber sido manipulado, lo que añade un nuevo giro a la historia clásica.
Además, se presentan momentos clave como la boda de Glinda y el exilio de Elphaba. Con este adelanto, la producción promete cerrar de forma épica una historia que ha marcado a toda una generación de espectadores.
En la versión en español latino, Danna Paola da voz a Elphaba y Cecilia de la Cueva a Glinda, quienes, en el montaje teatral de 2013, protagonizaron a los personajes en México.
