Revelan tráiler final de Wicked: For Good [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorellia.com).- Este miércoles fue revelado el tráiler final de Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la exitosa adaptación cinematográfica del musical Wicked. La película, protagonizada por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, llegará a las salas de cine el próximo 21 de noviembre.

El avance muestra un tono más oscuro y emocional que su antecesora, con escenas de confrontación directa entre las protagonistas. Se puede ver a Elphaba enfrentarse a Glinda, en medio de tensiones políticas y sociales que dividen al mundo de Oz. Además, se escuchan fragmentos de las canciones icónicas “No Good Deed” y “Thank Goodness”, que destacan los conflictos internos de los personajes.