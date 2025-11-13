Revelan que "Pedrito" en película de "la India María" es Eleazar Gómez

Con tan solo 7 años, Eleazar dio vida a Pedrito, en una cinta que se convirtió en un clásico del cine mexicano de los años 90.

Para entonces, el joven actor ya contaba con dos películas previas: Mi querido viejo (1991), al lado de Vicente Fernández y Julieta Rosen, y La última batalla (1993), donde compartió pantalla con Jorge Russek, Alonso Echánove y Arcelia Ramírez.

Fue la página Un Tiempo Para Recordar la que dio a conocer la información, en la que se destaca el papel del actor, quien desde niño trabajó.