Revelan que "Pedrito" en película de "la India María" es Eleazar Gómez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque hoy en día su rostro es conocido por su participación en realities como La Granja VIP de TV Azteca, pocos recuerdan que Eleazar Gómez inició su carrera actoral desde la infancia, y que uno de sus papeles más memorables fue en la película Se equivocó la cigüeña (1993).
Con tan solo 7 años, Eleazar dio vida a Pedrito, en una cinta que se convirtió en un clásico del cine mexicano de los años 90.
Para entonces, el joven actor ya contaba con dos películas previas: Mi querido viejo (1991), al lado de Vicente Fernández y Julieta Rosen, y La última batalla (1993), donde compartió pantalla con Jorge Russek, Alonso Echánove y Arcelia Ramírez.
Fue la página Un Tiempo Para Recordar la que dio a conocer la información, en la que se destaca el papel del actor, quien desde niño trabajó.
Hoy, el también cantante se mantiene vigente en el ámbito del entretenimiento.
A pesar de haber sido nominado en todas las galas del reality show en el que participa, continúa en competencia, consolidando su presencia mediática ante una nueva generación de televidentes.
