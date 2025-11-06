Revelan primeras imágenes de la biopic de Michael Jackson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El legado del Rey del Pop regresa a la gran pantalla con “Michael”, una biopic que promete revelar facetas poco conocidas de la vida de Michael Jackson. El filme llegará a cines el 24 de abril de 2026, y es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del legendario artista, quien debuta en el cine encarnando a su famoso tío.

En la imágenes reveladas por Lionsgate, Jaafar deslumbra al recrear algunos de los pasos más emblemáticos de Michael sobre el escenario, así como escenas inspiradas en sus videoclips más icónicos.