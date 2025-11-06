Revelan primeras imágenes de la biopic de Michael Jackson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El legado del Rey del Pop regresa a la gran pantalla con “Michael”, una biopic que promete revelar facetas poco conocidas de la vida de Michael Jackson. El filme llegará a cines el 24 de abril de 2026, y es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del legendario artista, quien debuta en el cine encarnando a su famoso tío.
En la imágenes reveladas por Lionsgate, Jaafar deslumbra al recrear algunos de los pasos más emblemáticos de Michael sobre el escenario, así como escenas inspiradas en sus videoclips más icónicos.
Bajo la dirección de Antoine Fuqua, la producción busca ir más allá de los éxitos musicales y adentrarse en la complejidad del artista. Según la sinopsis oficial, “Michael” retrata desde su infancia como líder de los Jackson Five hasta su transformación en un ícono global, explorando también su lado más humano, alejado de los reflectores.
El elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, padre del cantante; Nia Long como su madre Katherine; y participaciones de Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke. El guion fue escrito por John Logan, mientras que la producción corre a cargo de Graham King, John Branca y John McClain.
RPO