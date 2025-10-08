Revelan primeras fotos de John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se han viralizado en redes sociales las primeras imágenes del actor John Lithgow caracterizado como Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO.
Las fotografías, compartidas por la cuenta verificada Wizarding World Direct (@WW_Direct) en la plataforma X, muestran al actor estadounidense luciendo una larga barba blanca, túnica oscura y caminando por una playa durante lo que parece ser una jornada de filmación.
En otras tomas se observa al equipo de producción en la costa, cámaras y asistentes alrededor del actor, lo que refuerza que se trata de un momento real del rodaje.
El anuncio ha dividido opiniones entre fanáticos de la franquicia, pero la mayoría de los comentarios en redes destacan su parecido físico con el personaje y su trayectoria como actor dramático.
La nueva serie de Harry Potter pretende ser una adaptación más fiel a los libros escritos por J.K. Rowling, con un elenco completamente nuevo. John Lithgow, ganador del Emmy y reconocido por papeles en cine, teatro y televisión, interpretará al emblemático director de Hogwarts.
rmr