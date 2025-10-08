Revelan primeras fotos de John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se han viralizado en redes sociales las primeras imágenes del actor John Lithgow caracterizado como Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO.

Las fotografías, compartidas por la cuenta verificada Wizarding World Direct (@WW_Direct) en la plataforma X, muestran al actor estadounidense luciendo una larga barba blanca, túnica oscura y caminando por una playa durante lo que parece ser una jornada de filmación.