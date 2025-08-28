Revelan primer vistazo de Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling y Amy Adams

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva aventura en la galaxia muy, muy lejana se prepara para conquistar las pantallas. Star Wars: Starfighter, la próxima entrega de la icónica franquicia, será protagonizada por Ryan Gosling y llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

La película será dirigida por Shawn Levy (Stranger Things, Free Guy) y escrita por Jonathan Tropper. La producción iniciará este otoño, marcando el regreso del universo cinematográfico de Star Wars tras El Ascenso de Skywalker (2019), con una historia ambientada cinco años después de los acontecimientos de ese episodio.

El elenco confirmado ha causado gran expectativa entre los fans. Además de Gosling, participarán Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

“Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, creativa y personalmente”, expresó Shawn Levy en un comunicado oficial.