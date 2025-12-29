Revelan primer adelanto de la nueva serie de Malcolm [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana de lunes se reveló el primer adelanto oficial de la nueva serie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, una miniserie que marca el regreso de la icónica familia a la televisión casi dos décadas después. El teaser fue publicado en el canal de YouTube de Hulu y confirma que el estreno será el próximo 10 de abril de 2026.

En el avance se muestra a Malcolm (Frankie Muniz), ahora adulto, siendo arrastrado de vuelta al caos familiar cuando sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), insisten en que asista a la celebración de su 40 aniversario de bodas. Malcolm ha estado alejado de su familia durante más de 10 años, lo que plantea un reencuentro cargado de tensiones, humor y nostalgia.

La miniserie estará compuesta por cuatro episodios especiales y podrá verse en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ para México y otros países. También regresarán personajes clave como Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) y Piama (Emy Coligado), aunque el papel de Dewey será interpretado por un nuevo actor.

El regreso de Malcolm el de en medio ha causado gran expectativa entre seguidores de la serie original y nuevas generaciones. Aunque no se han revelado todos los detalles, se espera que esta nueva entrega mantenga el estilo irreverente y el sentido del humor que la convirtió en un fenómeno de culto.

