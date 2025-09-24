Revelan peculiar comportamiento de Adela Noriega en los sets de grabación

La información fue revelada en entrevista para Univisión Famosos, donde Nieto describió a Noriega como una actriz reservada y de trato limitado con sus compañeros.

“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente. Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más… pero era muy educada”, declaró.

Según su testimonio, Noriega solía dirigirse a todos con el mismo apodo: “Les decía flaquita a todas, y saludaba con un simple hola”.

Nieto recordó que, tras terminar sus escenas, la actriz prefería retirarse directamente a su camerino, evitando mayor convivencia con el resto del elenco.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su falta de puntualidad: “Siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, señaló la también actriz.

Respecto a su vida personal, Nieto subrayó que Noriega mantenía un hermetismo absoluto: “Que si dónde vive, en dónde anda… cero, nadie sabía nada. En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada”.