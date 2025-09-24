Revelan peculiar comportamiento de Adela Noriega en los sets de grabación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Adriana Nieto compartió anécdotas poco conocidas sobre la vida laboral de Adela Noriega, una de las figuras más enigmáticas de la televisión mexicana, recordada por protagonizar la telenovela El privilegio de amar (1998).
La información fue revelada en entrevista para Univisión Famosos, donde Nieto describió a Noriega como una actriz reservada y de trato limitado con sus compañeros.
“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente. Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más… pero era muy educada”, declaró.
Según su testimonio, Noriega solía dirigirse a todos con el mismo apodo: “Les decía flaquita a todas, y saludaba con un simple hola”.
Nieto recordó que, tras terminar sus escenas, la actriz prefería retirarse directamente a su camerino, evitando mayor convivencia con el resto del elenco.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue su falta de puntualidad: “Siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, señaló la también actriz.
Respecto a su vida personal, Nieto subrayó que Noriega mantenía un hermetismo absoluto: “Que si dónde vive, en dónde anda… cero, nadie sabía nada. En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada”.
Las declaraciones refuerzan la imagen misteriosa de Adela Noriega, quien tras alejarse de las pantallas hace más de una década, continúa generando curiosidad entre los seguidores de las telenovelas mexicanas.
