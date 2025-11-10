Revelan lo que dice Pikachu en Pokémon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que muchos creían simples sonidos tiernos o expresiones sin sentido, resultó ser un verdadero idioma. Pikachu, el entrañable Pokémon amarillo de tipo eléctrico, tiene su propio sistema de comunicación, y ahora los fans lo han descifrado.

A través de foros en línea y videos compartidos por la comunidad, seguidores de la saga japonesa han elaborado un diccionario no oficial con los significados de cada entonación del famoso “¡Pika pika!”. Lejos de ser solo ruidos adorables, cada expresión tiene un mensaje claro, especialmente dirigido a su inseparable compañero Ash Ketchum.