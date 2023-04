Revelan historia detrás del video viral de "¡Te amo Elizabeth!"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace algunos años se viralizó un video en donde una patrulla se lleva a una mujer y ésta reclama a Elizabeth por lo que le hizo pero al final le grita que la ama.

Fue en agosto de 2017, en Monclova, Coahuila, que una mujer de nombre Estela llegó a casa y se encontró a su novia, llamada Elizabeth, con un hombre, ella le presentó al sujeto como un amigo, pero los celos se apoderaron de Estela.

En un arranque de ira, Estela subió a la azotea, Elizabeth fue detrás de ella, discutieron e incluso Estela golpeó a Elizabeth y después amenazó con aventarse al vacío.

Cabe aclarar que para este punto era de madrugada y Estela se encontraba tomada ya que antes había bebido con algunas amistades.

Cuando los vecinos oyeron el pleito le hablaron a la policía y hasta el lugar llegó una patrulla, quien finalmente se llevó detenida a Estela por agresiones y por alterar el orden público.

Es ahí que entra la famosa escena "Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo Elizabeth, te amo, pero no se vale lo que me has hecho. ¡Te amo Elizabeth!".