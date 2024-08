Revelan el detrás de "Interesante punto de vista", frase popularizada en LCDLFM

Fue su esposa Brenda Bezares quien hace unas horas reveló el detrás de la tan popular frase, que se ha vuelto unas de las favoritas del público de LCDLFM.

En video público en sus redes sociales, la también actriz y conductora se presentó como facilitadora de Access Consciousness, un movimiento que dice ofrecer "herramientas y preguntas para crear todo lo que deseas de forma diferente y más fácil", según informa su sitio web.

"'Interesante punto de vista' es una frase para que te hagas consiente de que a veces empezamos a recibir juicios, alguien te critica, alguien te juzga y te lo tomas tan personal porque estamos hablando desde el ego, cuando solamente es su opinión y para ti no es válida", compartió la esposa de "Mayito" Bezares.

Agregó, esta frase es "volver a la conciencia y decir 'a ver, ese es su punto de vista, pero no me pertenece; es de él y no tengo porqué comprarme la idea y la situaciones o los traumes que él pueda tener".

Por último, la conductora invitó a sus seguidores a utilizar la frase cada vez que se sientan atacados y ofendidos.