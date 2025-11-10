Revelan causa de muerte del guitarrista de KISS: cayó y sufrió hemorragia cerebral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi un mes del fallecimiento de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, el portal TMZ ha revelado este lunes 10 de noviembre la causa oficial de su muerte, tras obtener acceso al informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey.

Según dicho reporte, Frehley, de 74 años, murió debido a un traumatismo contundente en la cabeza provocado por una caída. El impacto le causó una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un derrame cerebral.

El diagnóstico indica que su muerte fue accidental, derivada de complicaciones neurológicas provocadas por el sangrado interno, el cual no pudo ser revertido pese a una intervención médica para drenar el hematoma.