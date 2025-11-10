Revelan causa de muerte del guitarrista de KISS: cayó y sufrió hemorragia cerebral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi un mes del fallecimiento de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, el portal TMZ ha revelado este lunes 10 de noviembre la causa oficial de su muerte, tras obtener acceso al informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey.
Según dicho reporte, Frehley, de 74 años, murió debido a un traumatismo contundente en la cabeza provocado por una caída. El impacto le causó una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un derrame cerebral.
El diagnóstico indica que su muerte fue accidental, derivada de complicaciones neurológicas provocadas por el sangrado interno, el cual no pudo ser revertido pese a una intervención médica para drenar el hematoma.
La noticia aporta claridad a los millones de seguidores del músico, quienes desde el pasado 16 de octubre —fecha en que se confirmó su fallecimiento— manifestaron su tristeza en redes sociales, destacando el legado de Frehley como uno de los rostros icónicos del rock de los años 70.
Frehley fue parte fundamental de KISS desde 1973, encarnando al personaje “Spaceman” con su característico maquillaje plateado. Aunque dejó la banda en 1982 por diferencias internas y problemas de adicciones, regresó en 1996 para una gira histórica de reunión. Como solista, lanzó álbumes como Anomaly (2009) y Spaceman (2018).
Su influencia se mantiene viva entre generaciones de músicos. Con su partida, se cierra un capítulo importante en la historia del rock.
SHA