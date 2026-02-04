Revelan causa de la muerte del actor Gerardo Taracena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del cine y el teatro en México está de luto tras el fallecimiento del actor y bailarín Gerardo Taracena, quien murió a los 55 años el 31 de enero de 2026, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

La noticia fue acompañada de un mensaje de condolencia y fotografías del actor, recordado por su trabajo en cintas como Apocalypto y El Pantera, así como por su trayectoria en el teatro independiente.

Posteriormente, el también actor Enrique Cueva, amigo cercano y compañero de escenario, ofreció una entrevista en la que reveló que la causa oficial del fallecimiento fue un infarto al miocardio, ocurrido de forma repentina.

Taracena se encontraba en la casa de su hija, en compañía de la madre de ella, cuando perdió la vida. Según registros de la ambulancia, el deceso ocurrió a las 3:20 de la tarde.