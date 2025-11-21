Return to Silent Hill: así se ve la nueva adaptación del videojuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica saga de horror psicológico regresa a la pantalla grande con Return to Silent Hill, adaptación cinematográfica del aclamado videojuego Silent Hill 2, que ya presentó su primer tráiler oficial. La cinta, dirigida por Christophe Gans, quien también estuvo a cargo de Terror en Silent Hill (2006), se estrenará el próximo 23 de enero de 2026 en Estados Unidos y, posiblemente, en México en la misma fecha.

En el avance, el actor Jeremy Irvine da vida a James Sunderland, quien recibe una misteriosa carta de su esposa fallecida, ‘Mary’, pidiéndole que la busque en su “lugar especial”: el inquietante pueblo de Silent Hill. A partir de ahí, comienza un viaje lleno de criaturas deformes, símbolos sobrenaturales y confrontaciones emocionales.

La cinta promete mantener una fuerte conexión con el videojuego original, con escenas recreadas casi cuadro por cuadro, como la emblemática secuencia del baño, la carta de Mary, y los encuentros con personajes clave como Laura, Angela y Eddie.