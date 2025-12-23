Retrasan lanzamiento de 007 First Light; llegará hasta mayo de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado videojuego 007 First Light, desarrollado por IO Interactive, retrasará su fecha de lanzamiento dos meses y ahora llegará al mercado el 27 de mayo de 2026.

La decisión fue anunciada por el estudio a través de un comunicado oficial, en el que explicó que el proyecto es el más ambicioso que han desarrollado hasta la fecha y que el tiempo adicional permitirá garantizar una experiencia a la altura del icónico agente secreto James Bond.

De acuerdo con el mensaje firmado por Hakan Abrak, director de IO Interactive, el videojuego ya es completamente jugable de principio a fin; sin embargo, los dos meses extra servirán para pulir y refinar distintos aspectos del título antes de su lanzamiento oficial.