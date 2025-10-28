Resurge escándalo del día que Álvarez Puga golpeó a cantante en bautizo de su hija

La escena se habría desarrollado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, donde tuvo lugar la celebración organizada por Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont. En esa ocasión, de acuerdo con versiones publicadas por una revista de circulación nacional, el empresario golpeó al cantante Menny Carrasco tras percibir una actitud que calificó como inapropiada hacia su esposa.

Testigos habrían relatado que la situación escaló con amenazas por parte del equipo de seguridad del matrimonio, lo que generó polémica en redes y notas de prensa que acusaban a la pareja de actuar con influyentismo.