Resurge escándalo del día que Álvarez Puga golpeó a cantante en bautizo de su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la investigación por corrupción que enfrenta Víctor Manuel Álvarez Puga, resurgió un episodio que en 2019 lo colocó en el centro del espectáculo por motivos muy distintos: una presunta agresión durante el bautizo de una de sus hijas.
La escena se habría desarrollado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, donde tuvo lugar la celebración organizada por Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont. En esa ocasión, de acuerdo con versiones publicadas por una revista de circulación nacional, el empresario golpeó al cantante Menny Carrasco tras percibir una actitud que calificó como inapropiada hacia su esposa.
Testigos habrían relatado que la situación escaló con amenazas por parte del equipo de seguridad del matrimonio, lo que generó polémica en redes y notas de prensa que acusaban a la pareja de actuar con influyentismo.
El tema volvió a ser abordado por la periodista Ana María Alvarado, quien en su espacio televisivo aseguró que Gómez Mont reconoció el altercado, aunque acusó al cantante de extorsión.
La versión no quedó ahí: tiempo después, el propio Menny Carrasco se pronunció en redes y deslindó a la pareja de cualquier responsabilidad.
Hoy, Víctor Álvarez Puga permanece detenido en un centro migratorio en Miami, tras ser ubicado por autoridades estadounidenses a petición de la Fiscalía General de la República.
La acusación en su contra es por presuntamente encabezar una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos que superarían los 3 mil millones de pesos.
RYE-