Residente convierte su concierto en CDMX en un acto de protesta

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una multitud llenó el Zócalo capitalino este sábado 6 de septiembre durante el concierto gratuito del rapero puertorriqueño Residente (René Pérez), donde además de la música, destacó la presencia de consignas y símbolos en apoyo a Palestina.

Entre las decenas de miles de asistentes se observaron banderas palestinas ondeando a lo largo de la plancha del Zócalo, en sintonía con el discurso crítico que Residente ha mantenido contra la ofensiva militar de Israel.

Durante el espectáculo, el rapero invitó al escenario a la familia Abed, refugiados que huyeron de Gaza y llegaron a México en mayo pasado, gesto que provocó ovaciones entre el público.