Entretenimiento

Residente convierte su concierto en CDMX en un acto de protesta

Residente convierte su concierto en CDMX en un acto de protesta
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una multitud llenó el Zócalo capitalino este sábado 6 de septiembre durante el concierto gratuito del rapero puertorriqueño Residente (René Pérez), donde además de la música, destacó la presencia de consignas y símbolos en apoyo a Palestina.

Entre las decenas de miles de asistentes se observaron banderas palestinas ondeando a lo largo de la plancha del Zócalo, en sintonía con el discurso crítico que Residente ha mantenido contra la ofensiva militar de Israel.

Durante el espectáculo, el rapero invitó al escenario a la familia Abed, refugiados que huyeron de Gaza y llegaron a México en mayo pasado, gesto que provocó ovaciones entre el público.

Residente, reconocido internacionalmente por sus letras de denuncia social y compromiso político, convirtió su presentación en el Zócalo no solo en un encuentro musical, sino también en una manifestación cultural y política con fuerte carga simbólica.

BCT

CDMX
residente
Entretenemiento
acto de protesta

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com