Reportan detención de Víctor Manuel Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, en EU

Álvarez Puga es investigado en México desde 2021 junto a su pareja por un presunto desvío de recursos públicos superior a los 2 mil 900 millones de pesos, a través de una red de compañías fachada que operaban bajo contratos con dependencias federales, según ha documentado la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se trata de una detención migratoria, sin embargo, las autoridades mexicanas no descartan solicitar su extradición en los próximos días”, señaló MVS Noticias en su cobertura.

Hasta el momento, ni la FGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido una postura oficial sobre el proceso legal que podría derivar en su repatriación a México. Tampoco se ha informado si existe ya una solicitud formal de extradición.

En 2021, la pareja fue incluida en una ficha roja de Interpol, luego de que se emitieran órdenes de aprehensión en su contra y salieran del país. Desde entonces, han permanecido fuera del ojo público.