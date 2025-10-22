¡Regreso esperado! The Neighbourhood anuncia el lanzamiento de nueva música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de una pausa indefinida que comenzó en noviembre de 2021, The Neighbourhood está listo para regresar con nueva música. La banda ha anunciado que su esperado regreso al mundo musical será mañana a las 3 pm PST, un momento que todos sus seguidores estaban esperando con ansias.

El anuncio fue realizado a través de un video en sus redes sociales, donde se puede escuchar un adelanto de su nueva música. El sonido, lleno de una atmósfera cautivadora y melancólica, mantiene la esencia característica de The Neighbourhood, con una base rítmica profunda que evoca su estilo único.