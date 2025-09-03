¡Regresan los Kumbia Kings! Se reúnen tras casi 20 años para un show en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Tras casi dos décadas de ausencia, los Kumbia Kings originales están de vuelta. Pee Wee, Memo Morales, Roke Morales y Ricky Rick anunciaron su esperado reencuentro con un concierto único que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

El anuncio desató una ola de emoción entre sus fanáticos, quienes crecieron al ritmo de éxitos como “Chiquilla”, “Parece Que Va a Llover”, “Por Ti Baby” y “Rica y Apretadita”. Canciones que, a principios de los 2000, se convirtieron en himnos de fiesta y amor juvenil, y que hoy prometen volver con toda la energía de sus intérpretes originales.

Será la primera vez en casi 20 años que los cuatro integrantes comparten el escenario, reviviendo las noches de baile y unión que marcaron una época. Esta presentación especial será el inicio de una gira que busca reconectar con el público que los vio brillar en escenarios de México, Estados Unidos y Latinoamérica.