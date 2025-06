¡Regresa Steven Universe! Spin-off de Lars llegará a Prime Video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los fans de Steven Universe! Luego de una larga espera, se confirmó el desarrollo de una nueva serie derivada del universo creado por Rebecca Sugar, la cual llegará próximamente a Prime Video.

El nuevo proyecto se titula “Steven Universe: Lars de las Estrellas” (Lars of the Stars) y, como su nombre lo indica, seguirá las aventuras espaciales de Lars Barriga, uno de los amigos más cercanos de Steven. Aunque aún no se ha revelado un tráiler oficial ni la fecha exacta de estreno, el anuncio ya cuenta con logo oficial y ha generado gran expectativa (y algo de controversia) entre los seguidores.

La serie será un spin-off de la producción original que debutó en 2013 por Cartoon Network, y que con el tiempo se convirtió en un fenómeno de culto por sus historias emotivas, animación vibrante y representación de personajes LGBTIQ+. Su impacto ha sido tal que sigue generando conversación incluso después de su capítulo final en 2020.