Regresa Lolita Cortés a La Academia y su primera víctima es Rubí, la quinceañera

Con la interpretación de la canción “Equivocada”, Rubí se presentó ante los jueces de los que no recibió buenas críticas.

"Me sorprende que después de 7 mil y tanto que hicieron audición este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil… no entiendo, los que escogieron a este alumnado, ¿qué esperan que diga?", dijo Lolita Cortés luego de la presentación de Rubí.