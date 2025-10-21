Regresa la Fiesta Cinépolis; dejarán boletos a $29

Durante estos tres días, los asistentes podrán disfrutar de películas por solo $29 pesos en salas tradicionales, incluyendo Cinépolis, Cinépolis Pluus, Cinépolis Junior y Macro XE (excepto en butaca DBOX). Además, los formatos especiales como VIP, 4DX e IMAX estarán disponibles a $75 pesos por boleto.

La noticia fue confirmada por la cadena de cines a través de sus redes sociales, donde invitaron a sus seguidores a sumarse a esta promoción con el mensaje: “¿Lunes triste? ¡No más! 😎🎬 Porque #FiestaCinépolis ¡vuelve del 3 al 5 de noviembre! Con precios de locura: $29 y $75 en formatos especiales.”