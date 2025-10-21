Regresa la Fiesta Cinépolis; dejarán boletos a $29

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis anunció el regreso de su esperada campaña “Fiesta Cinépolis”, que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre, con boletos a precios especiales para todas las funciones en salas participantes.
Durante estos tres días, los asistentes podrán disfrutar de películas por solo $29 pesos en salas tradicionales, incluyendo Cinépolis, Cinépolis Pluus, Cinépolis Junior y Macro XE (excepto en butaca DBOX). Además, los formatos especiales como VIP, 4DX e IMAX estarán disponibles a $75 pesos por boleto.
La noticia fue confirmada por la cadena de cines a través de sus redes sociales, donde invitaron a sus seguidores a sumarse a esta promoción con el mensaje: “¿Lunes triste? ¡No más! 😎🎬 Porque #FiestaCinépolis ¡vuelve del 3 al 5 de noviembre! Con precios de locura: $29 y $75 en formatos especiales.”
Esta campaña se realiza a nivel nacional y busca incentivar la asistencia a los cines en una temporada de alta expectativa por estrenos y por el próximo puente vacacional.
¿Qué salas aplican?
Cinépolis
Cinépolis Pluus
Cinépolis Junior
Macro XE
VIP, 4DX e IMAX (con precio especial de $75)
rmr