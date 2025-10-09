¡Regresa Jeans! Pero sin las integrantes de JNS

El mensaje estuvo acompañado de la apertura de la cuenta oficial “Jeans Oficial”, donde también aparece el nombre JNS, siglas que durante los últimos años identificaron al grupo conformado por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

Paty Sirvent, quien en los últimos años se dedicó a la música infantil bajo el nombre Patylú y consolidó su vida familiar junto a César Nava, parece estar lista para una nueva etapa artística.

Horas después del anuncio, Bobo Producciones —representante de JNS— emitió un comunicado aclarando que Angie, Melissa y Regina no tienen ninguna participación en el proyecto anunciado por Sirvent.

“Las integrantes de JNS tuvieron conocimiento de dicho anuncio a través de redes sociales, al igual que el público”, señaló la empresa.

Además, recordaron que el nombre JNS es una marca registrada vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), propiedad de Bobo Producciones y las integrantes actuales.

Enfatizaron que el uso de la marca requiere autorización expresa y por escrito, deslindándose legal y públicamente del proyecto de Paty Sirvent.