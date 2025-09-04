Regresa el terror: revelan avance de El Teléfono Negro 2 con Ethan Hawke

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los fanáticos del cine de terror: Universal Pictures lanzó el primer tráiler y póster oficial de El Teléfono Negro 2, la secuela de la exitosa cinta de 2022 dirigida por Scott Derrickson. El estreno en salas está programado para el próximo 17 de octubre.
En la primera entrega, la historia giraba en torno a Finn (Mason Thames), un adolescente secuestrado por un asesino en serie encarnado por Ethan Hawke, quien debía seguir las voces de las víctimas anteriores que lo guiaban a través de un misterioso teléfono desconectado.
En El Teléfono Negro 2, Finn aparece ahora con 17 años, intentando rehacer su vida tras la traumática experiencia. Sin embargo, su hermana Gwen (Madeleine McGraw), de 15 años, comienza a sufrir sueños inquietantes vinculados al mismo teléfono sobrenatural.
En esas visiones aparecen tres niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake, lo que motiva a Gwen a convencer a su hermano de investigar. En medio de una tormenta de nieve, ambos descubrirán un nuevo y aterrador vínculo entre el asesino serial y su propia historia familiar.
El regreso de Derrickson y del elenco original promete una secuela cargada de suspenso, atmósferas inquietantes y nuevas sorpresas para los seguidores del género.
SHA