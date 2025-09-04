Regresa el terror: revelan avance de El Teléfono Negro 2 con Ethan Hawke

En la primera entrega, la historia giraba en torno a Finn (Mason Thames), un adolescente secuestrado por un asesino en serie encarnado por Ethan Hawke, quien debía seguir las voces de las víctimas anteriores que lo guiaban a través de un misterioso teléfono desconectado.

Lo que trae la secuela

En El Teléfono Negro 2, Finn aparece ahora con 17 años, intentando rehacer su vida tras la traumática experiencia. Sin embargo, su hermana Gwen (Madeleine McGraw), de 15 años, comienza a sufrir sueños inquietantes vinculados al mismo teléfono sobrenatural.

En esas visiones aparecen tres niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake, lo que motiva a Gwen a convencer a su hermano de investigar. En medio de una tormenta de nieve, ambos descubrirán un nuevo y aterrador vínculo entre el asesino serial y su propia historia familiar.